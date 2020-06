Vogtland: Schwere Vorwürfe gegen Gesundheitsamt

Würde die Mutter noch leben, wenn sie ärztlich versorgt worden wäre? Diese Frage stellen sich die Angehörigen einer 63-jährigen Frau aus Auerbach, die im Mai an Covid-19 gestorben ist. Elf Tage lang kämpfte die alleinstehende Altenpflegerin in Quarantäne zu Hause gegen das Virus – und verlor. Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises habe zwar täglich angerufen, aber nicht gehandelt, so der Vorwurf des Sohnes und der Schwiegertochter in der Freien Presse. Das Amt verweist dagegen auf die Verantwortung von Patient und Hausarzt und argumentiert, dass dessen „telefonische Gesundheitsüberwachung seuchenhygienischen Zwecken“ diene und es deshalb keine Verantwortung für den gesundheitlichen Zustand des Patienten übernehmen könne. Das sei Aufgabe ambulant oder stationär behandelnder Ärzte. Obendrein gebe es die Empfehlungen des RKI.

Derweil gibt es Im Vogtland zwei weitere Tote nach einer Covid-19-Infektion. Wie das Landratsamt mitteilt, starben ein 94- und ein 67-jähriger Mann. Beide gehörten durch Vorerkrankungen zu Risikogruppen. Damit gibt es im Vogtlandkreis bisher 18 Todesfälle. Die Zahl der Covid-19-Infektionen stieg am Freitag von 481 auf 483. Akut erkrankt sind aktuell 153 Personen.