Vogtland: Schülervertreter prangern Hygiene-Missstände an Schulen an

Schülervertreter aus dem Vogtland prangern mitten in der Corona-Pandemie Hygiene-Missstände an vogtländischen Schulen an. Jetzt haben sie einen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet.

Maßnahmen zur Verhinderung einer Ansteckung von Lehrkräften und Schülern mit Covid-19 würden nicht mehr ernst genommen, heißt es in der Mitteilung des Gremiums, das rund 22.000 Schüler im Vogtland vertritt. So seien Fälle bekannt, in denen Lehrer Schüler in einem viel zu kleinem Raum unterrichteten, ohne dass der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werde. Ein Mund- und Nasenschutz werde seitens beider Unterrichtsparteien selten oder in eigentlich angebrachten Situationen gar nicht getragen, heißt es. Auch vermeidbare Begrüßungen mit Handschlag seien keine Seltenheit mehr. Deshalb appelliert der Kreisschülerrat an den Verstand und an die Vorsicht gegenüber dem Virus. Die schwierige Zeit sei noch nicht vorbei, weitere Schulschließungen im Vogtland müssten unbedingt vermeiden werden.