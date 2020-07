Ein 61-jähriger Falkensteiner muss sich heute wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich in insgesamt sechs Fällen an seinen minderjährigen Enkelinnen vergangen zu haben. In einigen Fällen soll es zum schweren Missbrauch gekommen sein. Bisher reicht der Strafrahmen für Kindesmissbrauch von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft, eine Verschärfung wird aktuell von der Bundesregierung vorbereitet.