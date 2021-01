Vogtland: positives Resümee der Rückkehrerkampagne

Trotz Coronakrise belastet der Fachkräftemangel noch immer die deutsche Wirtschaft. 54 Prozent der Unternehmen rechneten 2021 mit Engpässen, heißt es im aktuellen Fachkräfte-Emigrations-Monitor der Bertelsmann Stiftung.

Der Vogtlandkreis und die IHK Regionalkammer Plauen haben deshalb in der Weihnachtszeit bereits zum dritten mal eine Kampagne zur Gewinnung und Wiedergewinnung von Fachkräften gestartet. Jetzt ziehen die Initiatoren ein positives Resümee. Neben einer Vielzahl an Seitenaufrufen der Internetplattform „Das V sind wir“ und dem Jobportal „vogtlandjob.de“ konnten demnach auch ganz bewusste Zugriffe auf das Immobilienportal „Regionalimmobilien24 Vogtland“ verzeichnet werden. Auch wegen der besonderen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie gebe es eine Rückbesinnung auf den ländlichen Raum mit viel Natur, Freizeitmöglichkeiten, bezahlbarem Wohnraum, guten Betreuungsmöglichkeiten und allen voran der Nähe zu Familie und Freunden, so Landrat Rolf Keil.