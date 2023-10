Vogtland: Polizeihubschrauber findet vermissten Pilzsucher

Ein 88-Jähriger Pilzsucher in Rosenbach im Vogtland hatte am Freitag Glück im Unglück.

Sein Sohn hat den Mann vermisst gemeldet, nachdem der vom Pilzesuchen nicht zum Parkplatz zurückgekommen ist. Zahlreiche Einsatzkräfte haben den Mann daraufhin gesucht. Ein Rettungshubschrauber konnte den Mann dann ausmachen.

Er lag zitternd und unterkühlt im Unterholz, so die Polizei. Der 88-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.