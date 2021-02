Vogtland: Neues Abfallwirtschafskonzept

Was kann ich wie recyceln, wie viel Müll verbrauche ich und wo kommt was rein? Um die umweltschonende Behandlung, Verwertung und Ablagerung von Abfällen zu ordnen, gibt es das sogenannte Abfallwirtschaftskonzept. Die Econum Unternehmensberatung aus Dresden hat das entsprechende Konzept für den Vogtlandkreis jetzt für die Jahre 2021 bis 2025 erstellt. Heute (DO) erfährt der Kreistag davon. Dabei geht es auch um Stärken und Schwachstellen der Abfallwirtschaft im Vogtland. Außerdem geht es um Optimierungen. Damit soll der Vogtland dann auch besser planen können.