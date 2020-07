Vogtland: Ministerpräsident Kretschmer besucht Klinikum Obergöltzsch

Hohen Besuch bekommt heute das Vogtland. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht heute das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch. Spannend ist, was der Ministerpräsident zur Effizienz des Hauses erwartet. Es ist in Trägerschaft des Vogtlandkreises musste bisher auch in schwierigen wirtschaftlichen Situationen in der Gewinnzone arbeiten. Kretschmer hatte zu vor gesagt, dass ihm kein kommunales Klinikum bekannt sei, das schwarze Zahlen schreibe.

Am Abend nimmt Kretschmer in Mühltroff an einem offenen Bürgergespräch teil.