Vogtland: LKW brennt bei Theuma aus

Ein Lkw ist gestern Nachmittag auf der S 312 zwischen Theuma und Juchhöh komplett ausgebrannt. An einer Steigung bemerkte der 54jährige Fahrer plötzlich eine starke Rauchentwicklung im Motorraum. Laut Polizei konnte der Mann den Laster rechtzeitig verlassen. Feuerwehren aus Oelsnitz, Neuensalz, Tirpersdorf und Theuma waren im Einsatz um den Brand zu löschen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro – der Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die S312 blieb für vier Stunden voll gesperrt.