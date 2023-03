Vogtland: Landratsamt Vogtlandkreis genehmigt Haushalt der Stadt Plauen

Ab heute findet in Marktredwitz wieder jeden Samstag der Wochenmarkt statt. Der befindet sich auf dem Castelfranco-Emilia-Platz (…)

Dieses Wochenende: Märkte und Feste in der Region

Bauen, Wohnen, Wohlfühlen – unter dem Motto startet heute die Baumesse Vogtland-Bau. In der Festhalle Plauen könnt ihr heute und (…)

Plauen: Baumesse Vogtland-Bau in der Festhalle

Preissteigerungen, Inflation und viele Geflüchtete, die zu uns in die Region kommen. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf unseren (…)

„Magwas trifft.“: Diskussionsrunde zum Ukraine-Krieg in Plauen

Millionenprojekt in Plauen: So geht es an der Neuen Elsterbrücke weiter

Die Neue Elsterbrücke ist die Hauptverkehrsader in der Plauener Innenstadt. Weil sie in die Jahre gekommen ist, muss sie die Stadt (…)