Vogtland: Kranspezialist bekommt Tesla-Auftrag

Einen lukrativen Auftrag hat jetzt der vogtländische Kranspezialist Bang an Land gezogen: Das Unternehmen mit Sitz im Oelsnitzer Industriegebiet Taltitz Neue Welt ist dabei, wenn in der Nähe von Berlin das neue Werk des Elektroauto-Vorreiters Tesla entsteht. Bang Kransysteme hat den Zuschlag für die Ausstattung eines Presswerkes mit 12 Schwer-Kränen erhalten. Schon nächste Woche sollen die Arbeiten für Tesla beginnen, um im September liefern zu können. Etwa die Hälfte des Jahres-Umsatzes von rund 25 Millionen Euro macht Bang in der Automobilindustrie. Aber auch in der Stahl-, Papier- und Energiewirtschaft ist Bang-Technik im Einsatz. Derzeit sind bei Bang 145 Mitarbeiter beschäftigt.