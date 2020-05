Vogtland: Herbergen dürfen wieder öffnen

Jugendherbergen, Waldpark, Schullandheime: ab heute dürfen sie in Sachsen wieder Aufsperren. Aber nicht alle im Vogtland können. Während der Waldpark Grünheide oder die Jugendherbergen Schöneck und Aschberg starten, stricke man für die Schullandheime in Netzschkau und Limbach noch an einem Hygienekonzept, sagt Geschäftsführerin Marion Lange. Ihr Problem: Räume mit Dusche und WC gibt es dort nicht. Dennoch peilt die AWO als Träger Pfingsten als Termin für eine Wiedereröffnung an. Pünktlich zu Pfingsten kann auch in der Plauener Jugendherberge „Alte Feuerwache“ wieder übernachtet werden. Eine Woche später – am 05. Juni – legt das Haus in Taltitz an der Talsperre Pirk wieder los.