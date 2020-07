Vogtland: Fördermittel für Denkmaleigentümer

Kulturdenkmale tragen zur Identität eines Ortes bei. Wegen ihrer besonderen Bedeutung liegt die Erhaltung vielen am Herzen. Allerdings sind Denkmaleigentümer damit oft überfordert und können sich eine Sanierung of nicht leist. Deshalb gibt es die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung – darauf weist das Landratsamt in Plauen hin. Die Untere Denkmalschutzbehörde kann demnach einen Zuschuss gewähren. Dafür stehen in diesem Jahr rund 440.000 Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren ist das Geld in über 250 Projekte geflossen – sie reichen von der Sanierung von Burg- und Einfriedungsmauern über die Rekonstruktion historischer Fenster bis hin zur Restaurierung wertvoller Kunstwerke.