Vogtland: Falsche Inkassoschreiben im Umlauf

Die Verbraucherzentrale Auerbach rät aber dazu, sich nicht verunsichern zu lassen. Beim genauen Hinschauen fällt auf, dass die Schreiben zahlreiche Rechtschreibfehler enthalten. Das Inkassounternehmen sitzt angeblich in Köln, die Empfänger sollen die Geldbeträge aber auf ein Konto in Griechenland überweisen. Im Zweifel sollten sich die Betroffenen rechtlichen Rat einholen.

Bei einem Blick in den Briefkasten wird manchen Vogtländern aktuell angst und bange. Es flattern nämlich regelmäßig Inkassoschreiben ins Haus. Das meldet die Verbraucherzentrale Sachsen. In den Schreiben ist von angeblich abgeschlossenen Lotto-Verträgen die Rede, die nicht bezahlt wurden. Nach eigenen Angaben haben die Empfänger aber keine solchen Verträge abgeschlossen. Die Absender drohen mit Vollstreckungsbescheiden und Zwangsvollstreckungen.

