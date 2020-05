Vogtland: Erneut Proteste in mehreren Städten

In mehreren Orten im Vogtland haben am Abend erneut Menschen gegen coronabedingte Einschränkungen protestiert. In Plauen zogen etwa 150 Personen zum Altmarkt. Rufe wie „Freiheit“ und „Wir sind das Volk“ wurden laut. Erneut wurden Flyer in Umlauf gebracht. „Wir suchen uns die Wahrheit selbst“, war darauf unter anderem zu lesen. Angemeldet war die Aktion nicht. In Reichenbach kamen etwa 80 Personen zusammen. Auch in Auerbach und Klingenthal habe es Proteste gegeben – ohne Zwischenfälle, meldet die Polizei. In Plauen soll es am kommenden Samstag erneut eine Demo gegen Corona-Einschränkungen geben.