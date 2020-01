Vogtland: erhöhter Krankenstand an Schulen

In Schulen im Vogtland gibt es derzeit einen zum Teil stark erhöhten Krankenstand. Vor allem Erkältungen, Influenza und Scharlach sorgen aktuell für verbreitet halbleere Klassenzimmer. Die Zwangsferien für die Lengenfelder Grundschüler dauern vielleicht länger als angekündigt, so der Leiter des Landesamtes für Schule und Bildung in Zwickau, Arndt Schubert gegenüber der Freien Presse. Die endgültige Entscheidung soll heute fallen. Am Freitag hatte die Stadt Lengenfeld mitgeteilt, dass wegen zahlreicher kranker Schüler die Grundschule „Am Park“ sowie sämtliche Horte bis Mittwoch geschlossen bleiben. Laut Landesamt sind dort insgesamt 75 Schüler an Scharlach und Influenza erkrankt – an der Grundschule in Elsterberg sind es 35 Fälle.