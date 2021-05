Vogtland: Demenzkranker Mann in Bad Elster vermisst

In Bad Elster im Vogtlandkreis wird seit gestern Nachmittag ein 80-jähriger Mann vermisst. Der Mann leidet an Demenz und ist orientierungslos. Er ist zuletzt gegen 16.30 Uhr in der Seniorenresidenz „Brunnenbergblick“ an der Endersstraße gesehen worden. Die Polizei hat mit Hubschrauber und Fährtenhund nach dem Mann gesucht – bisher erfolglos. Der etwa 160 cm bis 170 cm große Mann trägt eine Glatze mit Haarkranz und ist mit Hausschuhen unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr Infos gibt es hier:

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 160-170 cm groß

kräftige Statur

Glatze mit Haarkranz

auffällig schleppender Gang

bekleidet mit grau/grünem T-Shirt und Jogginghose

er trägt Hausschuhe