Vogtland: Corona-Aktionen sind anzeigepflichtig

Seit Wochen treffen sich in Plauen regelmäßig Gegner der Corona-Beschränkungen – am vergangenen Samstag waren es rund 200 Menschen, die gegen die Maßnahmen protestierten. Das Landratsamt des Vogtlandkreises bewertet die bisherigen Aktionen gegen coronabedingte Einschränkungen, die von den Initiatoren als Spaziergang bezeichnet werden, als Versammlungen im Sinne des sächsischen Versammlungsgesetzes – auch, wenn keine Transparente oder Plakate mitgeführt werden. Da regelmäßig bereits im Vorfeld für die Versammlungen geworben werde, handele es sich nicht um Spontanversammlungen, heißt es aus der Behörde – deshalb seien die Aktionen anzeigepflichtig. Durch die Polizei festgestellte potenzielle Mitorganisatoren seien schriftlich auf bestehende Pflichten sowie mögliche bußgeld- und strafrechtliche Konsequenzen aufmerksam gemacht worden, so das Landratsamt.

(Symbolbild)