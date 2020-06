Vogtland: Bundesstraße 283 ab heute für fünf Tage gesperrt

Die Bundesstraße 283 zwischen Adorf und Markneukirchen ist bereits von heute an gesperrt – das hat Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt bestätigt. Ursprünglich war die Vollsperrung erst für die Schulferien ab dem 20. Juli angekündigt. Grund ist die Arbeiten ist die Anbindung der entstehenden Rettungswache am Ortsausgang Adorf an Gasleitung und Abwasserrohre. Gegen die Sperrung Ende Juli hatten Bürger aus Adorf und Siebenbrunn protestiert, weil parallel mit der Ortsdurchfahrt Remtengrün, die nächstgelegene Umfahrung gesperrt ist. Jetzt sollen die Arbeiten dort einige Tage nach hinten verschoben werden.