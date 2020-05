Vogtland: bis zu 2 Millionen für Corona-Schutzausrüstung

Der Vogtlandkreis hat bisher rund 600.000 Euro für die Anschaffung von Corona-Schutzausrüstung ausgegeben. Laut Landratsamt wurden bis Mitte Mai unter anderem 461.000 Mund-Nasen-Masken, 12.250 FFP2-Masken, 32.000 Einmalhandschuhe sowie mehr als 6.000 Schutzbrillen und 3000 Einweghauben geordert.

Der Vogtlandkreis will – falls nötig – bis zu zwei Millionen Euro in die Anschaffung von Schutzmaterialien stecken. Dafür hat der Kreistag jetzt grünes Licht gegeben. Wegen der Pandemiesituation hatte Landrat Keil den Beschluss via Umlaufverfahren fällen lassen. Das heißt, jeder Kreisrat erhielt eine schriftliche Beschlussvorlage, der er widersprechen konnte. Einen solchen Widerspruch habe es jedoch aus keiner Fraktion gegeben, erklärte jetzt Pressesprecher Uwe Heinl. Im Vorfeld hatte es Kritik an dem gewählten Umlaufverfahren gegeben. Zum einen, weil die Finanzierung unklar ist – zum anderen, weil keine Debatte zum Thema im Kreistag möglich war. Kritiker hatten zudem die Frage aufgeworfen, weshalb der Kreis überhaupt Schutzausrüstung anschaffen müsse – diese Aufgabe hätten schließlich Bund und Land übernommen.

(Symbolbild)