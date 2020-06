Vogtland-Arena: Windsegel-Fundament gesetzt

Die Schanze in der Vogtland Arena Klingenthal zählt zu den modernsten Skisprung-Anlagen der Welt – trotzdem haben Verantwortliche und Springer dort mit zum Teil widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen. So mussten zuletzt immer wieder Wettkämpfe wegen zu viel Wind abgesagt werden. Deshalb wird seit dem vergangenen November am Schwarzberg für rund 2,2 Millionen Euro ein stationärer Windschutz errichtet. Jetzt hat man begonnen, das Fundament für Windsegel an der Großschanze zu setzen. Sie sollen nicht nur den Athleten mehr Sicherheit bieten, sondern auch eine Forderung der Internationalen Skiverbands erfüllen – die FIS fordert eine solche Anlage, wenn Klingenthal weiterhin Weltcup-Ausrichter bleiben will. Als nächster sportlicher Höhepunkt steht am 3. Oktober das Finale des Sommer Grand Prix im Skispringen für die Frauen und die Männer an.