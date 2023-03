Vogtland: 60-Jähriger vermisst

Seit dem späten Dienstagmorgen wird Ralf Zahn aus Falkenstein im Vogtland vermisst. Der 60-Jährige wurde zuletzt am Vormittag (gegen 10:15 Uhr) vor einem Pflegeheim an der Bahnhofstraße im Falkensteiner Ortsteil Grünbach gesehen. Ralf Zahn ist in einem Rollstuhl unterwegs. Er hat eine korpulente Körperstatur und kann sich nur eingeschränkt verständigen. Der Mann trägt dunkelbraune, orthopädische Schuhe und ist mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose mit rot-schwarzen Hosenträgern bekleidet. Da es nicht ausgeschlossen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

© Polizei Sachsen