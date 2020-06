Vogtland: 5.000 Masken für Plauener Schüler

Bis jetzt führen die Vogtländer den Kampf gegen die Corona-Pandemie recht erfolgreich. Mit Disziplin hat sich die Bevölkerung an die vielen Einschränkungen gehalten. Das Landratsamt hat die Lage im Griff, trotzdem zählt das Vogtland die meisten Infizierten in der Euroherz-Region.

Man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden, sagt auch Landrat Rolf Keil. Deshalb haben jetzt alle Schulen in Plauen Schutz-Masken bekommen. Fast 5.000 Masken hat das Helios-Klinikum zur Verfügung gestellt. Neben den Masken will die Klinik an den Schulen auch Tipps zur Hygiene und zum Tragen von Mundschutz geben.