Vogtländer des Jahres: Falkner aus Plauen ausgezeichnet

Wenn ein majestätischer Adler über den eigenen Kopf hinwegfliegt, ist das absolut beeindruckend. In Plauen hätte es das im Gewerbegebiet Reißig fast nicht mehr gegeben. Heuer gab’s aber die Zusage der Stadt, dass die Falknerei Herrmann dort bleiben darf. Damit kann Inhaber Hans-Peter Herrmann einige Neuerungen planen. So soll ein kleiner Streichelzoo und eine Gastronomie entstehen, größere Volieren, eine Krankenstation und Volieren für verletzte Wildvögel. Dass Hans-Peter Herrmann auch in schwierigen Zeiten Durchhaltevermögen bewiesen hat, macht ihn für viele aus der Region zum Vogtländer des Jahres 2019.

Eine Jury, ein Internetvoting und zahlreiche Anrufe sind für den Preis der Freien Presse vorausgegangen.