Vogelkonzerte im Dienst der Wissenschaft aufnehmen

München (dpa/lby) – Naturkundler appellieren an die Menschen in Bayern, morgendliche Vogelkonzerte aufzunehmen und im Netz zu teilen. Auf der Plattform dawn-chorus.org wolle man in den nächsten Jahren Vogelstimmen aus der ganzen Welt sammeln und sie «digital erlebbar und für die Wissenschaft nutzbar machen», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Naturkundemuseums Biotopia in München und der Stiftung Nantesbuch für Kunst und Natur.

Durch die wachsende Zahl der gesammelten Daten könne das Projekt nach einiger Zeit Aufschluss über die Entwicklung der Artenvielfalt der Vögel geben. Außerdem, so Biotopia-Direktor Michael John Gorman, fördere es das Bewusstsein der Menschen für bedrohte Arten.

Die erste Sammelphase der Audiodaten soll vom 1. bis zum 22. Mai dauern. Demnach ist die Sammlung der Vogelstimmen auch in den nächsten Jahren jeweils im gleichen Zeitraum geplant. Interessenten könnten die Vogelstimmen zuhause, in der Stadt oder in der freien Natur mit dem Handy aufnehmen, so die Initiatoren.