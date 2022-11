Vogelgrippe: Wichtige Regeln für die Region

Die Geflügelpest ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Seit Oktober wurden in Bayern vier Fälle in Unterfranken und Niederbayern gemeldet. Deutschlandweit gab es diese Saison mehr als 1.200 Fälle bei gehaltenem Geflügel und Wildvögeln. Stadt und Landkreis Hof sowie der Landkreis Wunsiedel haben nun Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung der Geflügelpest erlassen.

Geflügelhalter müssen demnach diverse Biosicherheitsmaßnahmen einhalten. Geflügelausstellungen und -märkte sind verboten. Das Füttern von Wildvögeln ist verboten. Singvögel fallen nicht darunter. Die Anordnung betrifft vor allem Wildvögel wie Gänse, Enten und Schwäne. Am Hofer Untreusee gilt bereits ein Fütterungsverbot. Das Verbot betrifft auch Gebiete an der Saale und den Pfaffenteichen.

Um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest unter Wildvögeln zu erkennen, werden Bürger gebeten, Ansammlungen von toten Wasservögeln dem Veterinäramt vor Ort zu melden.