„Völlig überflüssig und inakzeptabel“: Hans-Peter Friedrich kritisiert EU-Pläne zur Luftreinhaltung

Die EU-Kommission will die Luftqualität in Städten deutlich verbessern. In der vergangenen Woche hat sie deshalb schärfere Grenzwerte vorgeschlagen. Zum Beispiel soll der durchschnittliche Jahreswert für Stickstoffdioxid gesenkt werden – von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 Mikrogramm. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich hält diese Verschärfung für völlig überzogen und inakzeptabel. Das teilt Friedrich in einer aktuellen Pressemeldung mit. Durch die Verschärfung der Grenzwerte würden nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land flächendeckende Fahrverbote drohen. Das sei laut Friedrich völlig überflüssig, da unsere Luft in den vergangenen Jahren spürbar besser geworden wäre. An den hochfränkischen Messstationen in Naila, Hof und Arzberg seien die Luftqualitätsgrenzwerte sogar sehr gut. Friedrich fordert deswegen: Die Bundesregierung müsse die Kommissionspläne in Brüssel klar ablehnen.