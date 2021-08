Völlig aus dem Ruder: Vergewaltigungsverdacht nach Trinkgelage

In Hof ist am Wochenende eine Feier mit reichlich Alkohol komplett aus dem Ruder gelaufen. Zwei Männer aus Bulgarien stehen nun wegen einer ganzen Reihe von Vergehen unter Verdacht und sitzen in Untersuchungshaft. Es geht unter anderem um Vergewaltigung.

Die beiden Arbeiter aus Bulgarien hatten sich am Samstagabend mit mehreren Bewohnern eines Mehrfamilienhauses zum Trinkgelage getroffen. Später kippt die Stimmung. Die beiden 24 und 40 Jahre alten Männer gehen auf die anderen los. Vor allem auf einen 28-Jährigen aus Polen haben sie es abgesehen. Sie drohen ihm Schläge an und zwingen ihn in ein Auto. Mit dem rasen sie nach Köditz und überfahren dabei mehrere rote Ampeln. Während der Fahrt nötigen sie den 28-Jährigen zu sexuellen Handlungen, heißt es von der Polizei. Eine Polizeistreife setzt dem ein Ende. Der 24-Jährige Fahrer zeigt einen gefälschten Führerschein vor und ist betrunken. Die Kripo Hof ermittelt jetzt wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung.