Völler über neuen Bayern-Trainer Tuchel: «Top Alternative»

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (62) begrüßt es, dass der FC Bayern auf Thomas Tuchel als Nachfolger des bisherigen Trainers Julian Nagelsmann setzt. Der 49 Jahre alte Tuchel sei eine «top Alternative», sagte Völler am Freitagabend gegenüber dem TV-Sender ProSieben Maxx kurz vor Anpfiff des U21-Länderspiels zwischen Deutschland und Japan in Frankfurt.

Tuchel, der 2021 mit dem englischen Premier-League-Club FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte, wurde am Freitagabend offiziell als neuer Bayern-Trainer bestätigt. Er erhält an der Isar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird schon am Montag erstmals das Training an der Säbener Straße leiten.