Völler erklärt Gnabrys DFB-Pause: Verletzung am Sprunggelenk

Serge Gnabry verpasst die drei Fußball-Länderspiele in diesem Monat wegen einer Verletzung. Wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Freitag bei der Veranstaltung «Bild 100» in Berlin erläuterte, verzichtet Bundestrainer Hansi Flick auf den Offensivspieler des FC Bayern München wegen dessen Problemen am Sprunggelenk.

«Er konnte zwar spielen in den letzten Spielen für die Bayern, hat aber schon seit Wochen Probleme», berichtete Völler. Deshalb sei zwischen Spieler, Bundestrainer und den Ärzten abgesprochen worden, dass der 27-Jährige für die Partien gegen die Ukraine am 12. Juni und jeweils vier Tage später in Polen und gegen Kolumbien nicht berücksichtigt wird.

In der offiziellen DFB-Pressemitteilung zur Kader-Nominierung war kein Grund für Gnabrys Fehlen angegeben worden. Flick hatte zuletzt auf mehrere bewährte Spieler verzichtet. Im aktuellen Aufgebot fehlen zum Beispiel erneut Niklas Süle von Borussia Dortmund und Thomas Müller vom FC Bayern München. Gnabry hatte beim deutschen Rekordmeister zuletzt gute Leistungen gezeigt und im Saison-Endspurt mehrere Tore erzielt.