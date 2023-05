Vize-Landrat im Vogtland: Entscheidung ist gefallen

Das lange Hin und Her, wer den vogtländischen Landrat Thomas Hennig mal vertritt, wenn der verhindert sein sollte, ist vorbei: Der Kreistag hat in einer Sondersitzung Dr. Axel Steinbach zum neuen Beigeordneten des Vogtlandkreises gewählt. So heißt die Stelle des Vize-Landrats im Vogtland offiziell.

Dr. Axel Steinbach hat sich gegen sechs weitere Bewerber durchgesetzt. Er kommt aus Berlin, ist seit zehn Jahren Rechtsanwalt im öffentlichen Dienst und hat seinen Doktor in Medizinwissenschaften gemacht. Gesundheit und Soziales sind seine Themen, sagt Steinbach. Ab 1. September soll er seinen Dienst im Landratsamt antreten. Der erste Kandidat für den Stellvertreter-Posten neben Landrat Hennig war Anfang des Jahres überraschend abgesprungen.