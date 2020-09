Vitale Innenstädte: Interviewer sind in Hof unterwegs

Der Innenstadtexperte Christian Klotz hat die Stadt Hof vor rund einem Jahr scharf kritisiert, als er sich in einem Rundgang das Stadtbild angeschaut hat. Die Stadt Hof scheint möglicherweise darauf zu reagieren – sie nimmt nämlich zum ersten Mal an der Untersuchung Vitale Innenstädte teil. Das Institut für Handelsforschung Köln führt sie seit Jahren durch. Besucher der Innenstadt sollen dabei Fragen von Interviewern beantworten. Dabei gehts zum Beispiel um die Aufenthaltsdauer oder die Besuchshäufigkeit. Heute, übermorgen sowie am 24. und 26. September sind die Interviewer in der Stadt unterwegs. In der diesjährigen Umfrage geht es vor allem um das Informationsverhalten der Besucher.