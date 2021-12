Vitale Dorfkerne: Vogtland bekommt 1,7 Millionen Euro

Es gibt viele Stellen, an denen sich etwas tun muss – den meisten Städten und Gemeinden fehlt aber das nötige Geld, um entsprechende Projekte zu verwirklichen. Für solche Fälle gibt es Förderprogramme. Das Vogtland bekommt jetzt Mittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum 2021“. Die rund 1,7 Millionen Euro fließen in fünf Projekte im Landkreis. Die Stadt Markneukirchen will zum Beispiel eine Kita in einem bereits bestehenden Gebäude einrichten. Die Gemeinde Weischlitz will für viereinhalb Tausend Euro die Innenräume der KiTa „Zwergenland“ sanieren. Und die Gemeinde Bösenbrunn plant für knapp 300.000 Euro ein neues Bürger-Begegnunszentrum im Ortsteil Bobenneukirchen.