Visionen erlebbar machen: Münchberg bekommt Digitalen Zwilling

Mit der Kampagne Kulcity will Münchberg die Innenstadt beleben durch Genuss und Kulinarik. Doch was genau dahintersteckt, fragen sich viele immer noch. Abhilfe könnte dabei in Zukunft ein digitaler Zwilling schaffen. Den will die Stadt im Rahmen des EU-Förderprogramms „Innenstädte beleben“ anschaffen. Für Bürgermeister Christian Zuber ein wichtiges Projekt:

Zuber sieht aber noch mehr Potential für den digitalen Zwilling. So könnte er beispielsweise andere große Projekte wie zum Beispiel den Umbau der Münchberger Senke oder das Neubaugebiet in Mechlenreuth veranschaulichen. Denkbar sei auch auf Hausbesitzer und Investoren zuzugehen, um zu zeigen, was man aus Leerständen alles machen könnte.