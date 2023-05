Bis Samstag messen sich internationale Künstler noch beim Violinwettbewerb Henri Marteau in Lichtenberg. In Markneukirchen beginnt heute der Internationale Instrumentalwettbewerb. Die Musiker treten bis zum 13. Mai in den Bereichen Violine und Kontrabass an. Ab 19 Uhr wird der Wettbewerb mit der Auslosung der Auftrittsfolge der Teilnehmenden offiziell eröffnet. Darüber hinaus wird sich die internationale Jury vorstellen. Morgen geht es dann mit der ersten Runde des Wettbewerbs los.