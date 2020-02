Wenn ihr eine Immobilie kaufen und dabei ein Schnäppchen machen wollt, dann sind vielleicht die Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen was für euch. Hier kommen insgesamt 118 Immobilien zum Aufruf. Unter den Objekten sind auch welche aus dem Vogtland. Unter anderem kommt eine ehemalige Fabrikantenvilla in Bad Brambach mit originaler Ausstattung unter den Hammer. Ab 25.000 Euro könnt ihr hier mitbieten. Die Auktionen sind am Freitag in Leipzig und am 3. und 5. März in Dresden.