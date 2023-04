Viessmann: Wärmepumpen-Sparte geht an die Amerikaner

Diese Meldung lässt auch die Hofer aufhorchen: Der US-amerikanische Klimaspezialist Carrier kauft die Firmengruppe Viessmann. Den Verkauf haben sie am Abend bestätigt, berichten mehrere Medien.

Viessmann ist ja einst in Hof gegründet worden, heute befindet sich allerdings nur noch die Kühlsparte in der Saalestadt. Die Amerikaner übernehmen den Bereich für Klimalösungen und da insbesondere die Wärmepumpen. In dem Bereich ging das Wachstum zuletzt steil nach oben. Die Wärmepumpen stellt Viessmann in Hessen her. Daher bleibt der Viessmann-Standort in Hof wohl weitestgehend unberührt vom Verkauf.

Wärmepumpen sind für Viessmann schon jetzt ein Milliardengeschäft. Die Technik boomt als klimafreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Zusammen mit Carrier Global will Viessmann auf dem Weltmarkt besser mithalten können. Derzeit sind noch Wärmepumpenhersteller aus Asien Weltmarktführer.

Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen, der Standort in Allendorf-Eder in Hessen hat vorerst eine Bestandsgarantie.