Vierte Verhandlungsrunde gescheitert: Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen im September weiter

Die Regale in den Supermärkten sind in letzter Zeit oft leer. Das liegt an Streiks im Großhandel, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Das heißt, die Lieferungen bleiben zum Teil aus. Aber auch der Einzelhandel befindet sich aktuell in Tarifverhandlungen. Heute ist nun auch die vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und den Arbeitgebern gescheitert. Paul Lehmann, Verdi Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Handel in Oberfranken:

Verdi fordert von den Arbeitgebern 13 Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Laufzeit. Im Großhandel steht die nächste Verhandlungsrunde übrigens erst am 28. August an. Also ist auch da mit weiteren Streiks zu rechnen.