Vierte Festnahme nach Tötungsdelikt bei Drogengeschäft

Die Polizei hat etwa zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen in München einen vierten Verdächtigen festgenommen. Dem 18-Jährigen werde vorgeworfen, sich unmittelbar an der Tötung des Opfers beteiligt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann kam wegen Mordes in Mittäterschaft in Untersuchungshaft. Der Iraker war am Freitag zuhause in München widerstandslos festgenommen worden.

In dem Fall gibt es damit vier Verdächtige: Hauptbeschuldigter ist ein 16 Jahre alter Deutsch-Israeli, der das deutsche Opfer aus dem Landkreis Coburg bei einem Drogengeschäft in München getötet haben soll. Mitverdächtigt sind ein Deutsch-Pole (16) sowie ein 17 Jahre alter Iraker, die vor der Bluttat dem späteren Opfer rund 1000 Euro Bargeld geraubt haben sollen. Auf welche Weise das Opfer getötet wurde, gab die Polizei bislang nicht bekannt – es ist lediglich die Rede von einem spitzen Gegenstand.