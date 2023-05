Vierjähriger von Auto angefahren

Ein Bub ist in Oberbayern von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Laut Polizei war der Autofahrer betrunken. Der 4-Jährige war am Freitagmittag in Attenkirchen (Landkreis Freising) unvermittelt auf die Straße gelaufen und vom Wagen eines 53-Jährigen angefahren worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Bub wurde mit einer nicht näher bekannten Kopfverletzung in eine Kinderklinik geflogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab laut Polizei einen Blutalkoholwert von rund einem Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde noch vor Ort sichergestellt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.