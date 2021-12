Vier Verletzte nach Unfall an Heiligabend

Ried (dpa/lby) – Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Ried (Landkreis Aichach-Friedberg) verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 85-Jähriger kam am Freitagmittag kurz vor Ried mit seinem Wagen auf die linke Straßenseite und stieß mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die schwer Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige und seine Ehefrau wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Senior mit seinem Auto auf die linke Straßenseite kam, blieb unklar.

