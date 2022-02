Vier Verletzte nach Feuer in Auto-Werkstatt

Puchheim (dpa/lby) – Bei einem Feuer in einer Auto-Werkstatt in Oberbayern sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannten am Samstag in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) zudem fünf Autos komplett aus. Die Werkstatt befindet sich in der Tiefgarage eines Wohnhauses. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Zwei Menschen wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden vor Ort behandelt. Für die Bewohner des Hauses habe keine Gefahr bestanden.

