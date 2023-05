Vier Verletzte bei Unfall mit Krankenwagen

Bei einem Zusammenstoß eines Krankentransportwagens mit einem Auto bei Oberdolling (Landkreis Eichstätt) sind vier Menschen verletzt worden. Der Krankenwagen, der sich nach Polizeiangaben nicht auf Einsatzfahrt befand, aber dennoch einen Patienten transportierte, war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Auto kollidiert. Den Fahrer des Rettungswagens erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Die insgesamt vier Insassen in dem Auto und Rettungswagen wurden mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.