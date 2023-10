Vier Verletzte bei Feier in Arbeiterunterkunft in Oberbayern

Bei einer Feier in einer Arbeiterunterkunft in Oberbayern sind vier Menschen verletzt worden. Anwohner hatten die Beamten am Sonntagabend in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) zunächst wegen Lärmbelästigung durch laute Musik gerufen. Im weiteren Verlauf des Abends kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Bewohnern der Unterkunft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei Männer im Alter von 20 und 29 Jahren sowie zwei 23-jährige Männer leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Bewohner erhielten mehrere Anzeigen wegen Ruhestörung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.