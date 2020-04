Vier Verletzte bei Brand von Haus in Langenaltheim

Langenaltheim (dpa/lby) – Vier Männer sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Langenaltheim (Weißenburg-Gunzenhausen) teils schwer verletzt worden. Als die Feuerwehr am Montagabend eintraf, standen zwei Räume einer Erdgeschosswohnung des zweistöckigen Hauses bereits voll in Flammen, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Die vier Männer, die laut Polizei in dem Haus waren, konnten sich selbst nach draußen retten.

Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der 39 Jahre alte Bewohner der Brandwohnung vermutlich selbst das Feuer verursacht hatte. Details dazu seien «Gegenstand der Ermittlungen», sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Der Bewohner kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Ein 38 Jahre alter Mann wurde ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Zwei weitere 38 und 43 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt.

Durch «massiven Löschwassereinsatz» habe die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bekommen und verhindert, dass er auf andere Wohnungen übergriff, hieß es von der Polizei. Die Ansbacher Kriminalpolizei führt demnach die weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.