Vier Verletzte bei Brand in Oberfranken

Michelau (dpa/lby) – Vier Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Oberfranken verletzt worden. Eine 56-jährige Frau hatte zuvor einen Kachelofen angeheizt und die Wohnung in Michelau (Landkreis Lichtenfels) verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Frau in das Mehrfamilienhaus zurückkehrte, bemerkte sie Rauch. Allerdings konnte sie den Brand nicht finden. Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Diese entdeckte schließlich den Grund: Neben dem Kachelofen war ein kleines Feuer entstanden. Die Frau und drei weitere Menschen wurden am Montagabend den Angaben nach leicht verletzt in eine Klinik gebracht.