Vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler in Ingolstadt festgenommen. Ermittler erwischten die Männer auf frischer Tat mit neun Kilogramm Marihuana und und nahmen sie fest, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Nach der Festnahme am Dienstag durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Männer im Alter von 30 bis 32 Jahren und fand Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich, Händlerutensilien und mehrere Schmuckstücke. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die Männer, wie die Polizei mitteilte.