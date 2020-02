Vier Kinder verwickelt: Schwerer Verkehrsunfall in Rehau

Schon wieder hat der Schnee heute Nachmittag etliche Autofahrer in der Region überrascht. In kürzester Zeit ist es deshalb in Hochfranken zu mehreren Unfällen gekommen. Den Heftigsten hat es wohl in Rehau gegeben. Dort sind gegen 16 Uhr auf der Berliner Allee zwei Autos frontal ineinander gekracht. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz gewesen. Insgesamt drei Erwachsene und vier Kinder haben sich bei dem Unfall verletzt – manche durchaus schwer. Sie sind deswegen in unterschiedliche Kliniken gebracht worden.