Viele Zugausfälle: Auch Schülerverkehr zwischen Hof und Selb betroffen

Der Unterricht ist vorbei, die Schüler warten am Bahnsteig und dann kommt die Info, dass der Zug ausfällt. So ist es einigen in der Region in den vergangenen Tagen gegangen – und das hat erstmal kein Ende. Auch jetzt am Morgen beim Blick in die App: Züge zwischen Selb und Hof entfallen, auch zu den Stoßzeiten.

Fahrzeuge fehlen oder das Personal ist krank. Das scheint sich beim Bahnunternehmen agilis in letzter Zeit zu häufen. In den kommenden beiden Wochen sind gleich mehrere Strecken in der Region davon betroffen – in aller Regel verspätet sich mal der Zug oder es fahren Ersatzbusse. Auf der Strecke zwischen Hof und Selb fallen jetzt aber alle zwei Stunden die Züge aus – und das außer am Abend ohne Ersatz. Davon ist also auch der Schülerverkehr betroffen. Im Landratsamt Hof sind die Probleme übrigens bekannt, heißt es auf Nachfrage. Weitere Antworten von offizieller Seite hat unser Sender dazu bislang noch nicht erhalten.