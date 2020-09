Viele Wolken und leichter Regen am Dienstag in Bayern

München (dpa/lby) – Viele Wolken und leichter Regen wird in vielen Teilen Bayerns am Dienstag erwartet. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes gehen davon aus, dass von Südwesten her zunehmende Wolken kommen. In Ostbayern bleibe es meist trocken, dazu zeige sich gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen klettern den Prognosen zufolge auf Werte zwischen elf Grad im Ostallgäu und bis zu 17 Grad in Oberfranken. Trüb und nass starte teilweise auch der Mittwoch, zum Nachmittag werde es jedoch trocken und stellenweise sogar sonnig.