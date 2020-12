Viele Wolken und etwas Schnee in Bayern

München (dpa/lby) – Viele Wolken, etwas Schnee und teils Dauerfrost – der Donnerstag in Bayern wird recht trüb und kalt. Gerade die erste Tageshälfte bleibt nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes grau. Autofahrer sollten sich am Vormittag auf glatte Straßen einstellen, im Südosten wird Schnee erwartet. Am Nachmittag könne sich von den Alpen her zum Teil die Sonne zeigen, so die Wetterexperten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und plus drei Grad.

Am Abend könne es windig werden. Die Meteorologen rechnen mit Sturmböen oberhalb von 800 Metern und sogar orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von rund 110 Stundenkilometern auf den Gipfeln. Überwiegend bewölkt soll auch der Freitag werden.